Empoli-Sampdoria highlights e gol: i momenti salienti del match, valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Momento positivo per l’Empoli, con Beppe Iachini in panchina è arrivata soltanto una sconfitta nell’ultima giornata contro la Fiorentina. Per il resto dieci punti con tre vittorie ed un pareggio. Partita emozionante per Marco Giampaolo che torna al Castellani da avversario. Dopo la rete del pareggio di Saponara a tempo scaduto contro la Lazio è arrivato il successo casalingo contro il Parma per 2-0.

L’arbitro designato per questa sfida è il signor Calvarese della sezione di Teramo, quindici minuti all’avvio della partita del Castellani. Punti importanti in palio, per la salvezza per l’Empoli e per l’Europa per la Sampdoria.

EMPOLI-SAMPDORIA 1-0: Fallo di Murru su La Gumina e calcio di rigore per l’Empoli. Si incarica Pasqual della battuta che trafigge Audero.

EMPOLI-SAMPDORIA 1-1: Fa tutto Ramirez e lo fa benissimo! Gol bellissimo dell’uruguaiano che dopo aver seminato il panico nella difesa toscana, si defila e fa partire un bolide sotto il sette con Sepe immobile.