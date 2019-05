Empoli, serve l’impresa. Il successo con l’Inter manca da 13 anni! – VIDEO

L’Empoli si prepara alla sfida di San Siro con l’Inter. Gigi Cagni l’ultimo in grado di sconfiggere i nerazzurri: ci riproverà Andreazzoli

Aurelio Andreazzoli è a lavoro. Giorno e notte pensa a come fare uno sgambetto all’Inter e all’amico Spalletti. I calcoli parlano chiaro: se l‘Empoli dovesse vincere, sarebbe salvezza. In caso contrario va buttato più di uno sguardo alle altre partite, Fiorentina-Genoa su tutte. Lo scalpo dei nerazzurri non sarà certo semplice. Anche per loro l’obiettivo in palio è di tutto rispetto, ovvero la qualificazione alla Champions.

Il voglioso Empoli ci proverà comunque. C’è un dato che al contempo può preoccupare e motivare i toscani. La vittoria con l’Inter manca addirittura da 13 anni. Era il 30 aprile 2006, e sulla panchina sedeva Gigi Cagni. A quel tempo c’era gente come Almiron, Buscé e Tavano. Oggi ci sono Bennacer, Di Lorenzo e Caputo. Pronti per fare la storia e mettere fine al tabù.