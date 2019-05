Empoli, Traore: la sua posizione tra le linee mette in difficoltà l’Inter

Hamed Junior Traore ha offerto una grande prova in Inter-Empoli. Sarà un nome caldo in ottica mercato

Pur con l’amarezza per la sconfitta, la bella partita dell’Empoli a San Siro ha consentito di far vedere il talento di Ahmed Junior Traore anche in un contesto di alto livello.

Oltre al gol, il talento ivoriano ha creato numerosi pericoli. Ha il record di tiri (3) e di dribbling riusciti (4). Traore ha un notevole cambio di passo, che genera superiorità numerica. Come si può vedere nella slide sopra, come mezzala è molto bravo negli inserimenti, sa farsi trovare con efficacia tra le linee.