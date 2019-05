Matteo Brighi grande protagonista di Empoli-Torino. Gol dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso

Altro gol dell’ex in Empoli–Torino. Dopo la rete di Acquah è arrivato il gol di Matteo Brighi. Il giocatore, entrato in campo al 63′, è andato in gol dopo pochi secondi. Il suo è il gol più veloce per un subentrante in questa Serie A: il suo gol è arrivato dopo soli 29 secondi.

Due tocchi di palla prima della rete del 2-1. Un altro gol dell’ex per il centrocampista che non segnava in A da 5 anni, dal gol contro il Sassuolo, quando vestiva proprio la maglia del Toro. Doppia beffa per i granata.