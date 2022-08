Empoli, Zanetti: «Contro il lecce ci voglio le ‘palle’»

Empoli, le parole di Paolo Zanetti: «Le prestazioni ci sono state, vogliamo migliorare gli aspetti non ottimali»

Paolo Zanetti ha parlato in vista della sfida tra l’Empoli e il Lecce, in casa dei salentini. Di seguito le sue parole.

RISULTATO – «Non esiste un momento dove il risultato non conta e noi lavoriamo per farlo. Normale che dobbiamo guardare anche altro, dare continuità di prestazione. Le prestazioni ci sono state, vogliamo migliorare gli aspetti non ottimali».

STATISTICHE SUI TIRI – «Le statistiche dopo due partite non hanno senso. Abbiamo fatto due partite diverse, nell’ultima è stato difficile tirare in porta per via dell’inferiorità. Ogni gara ha storia a sé, questo è figlio della tattica e del coraggio che mettono in campo i giocatori».

INSIDIE – «L’insidie in Serie A sono in ogni partita. Il Lecce è in salute, è organizzata, pressa, rende la partita difficile. In uno stadio come il Via del Mare ci vogliono le cosiddette “palle” per andare a fare la partita».

ZURKOWSKI – «Che Zurkowski è fatta me lo state dicendo voi. Sarebbe importante per noi e la sua voglia e la volontà di vestire questa maglia. Il cuore e la mente devono essere tinti d’azzurro, è un giocatore che ci tiene a venire perché si sente questa maglia cucita addosso».

BALLOTTAGGI – «Ci sono dei ballottaggi, anche dal punto di vista fisico. Il gruppo è abbastanza omogeno, molti come Satriano, Haas e Grassi si stanno allineando».

BALDANZI – «Baldanzi per me è un potenziale fuoriclasse, bisogna avere anche il coraggio di buttarlo dentro. La mia fortuna è allenare giocatori come lui. L’impegno mi è piaciuto, quello che c’è stato si può migliorare naturalmente, ma deve essere la squadra a far sì che i singoli riescano a esprimersi».

DE WINTER – «Per me è pronto, è un ragazzo molto freddo che sa gestire le emozioni e che può fare una carriera importante. Ora ha la possibilità di dimostrare e non c’è niente di meglio per lui giocare domani. Le sue motivazioni sono a mille, sa che gli è concesso sbagliare ma deve farlo il meno possibile. Deve andare in campo e semplicemente saper fare quello che deve».

ULTERIORE STEP – «Il nostro percorso è appena iniziato, abbiamo situazioni di mercato in ballo e potrebbero anche entrare un giocatore per reparto. Ci sono degli aspetti, come quello realizzativo, da migliorare. Abbiamo creato tanto e per questo non sono preoccupato»