Juventus, gol da record: Emre Can segna dopo 28 passaggi – VIDEO

La prima rete in Serie A di Emre Can ha il sapore di record, la rete del 2-0 arriva dopo un numero record di passaggi

Il primo gol di Emre Can con la maglia della Juventus è da record. C’è un dato che sottolinea l’importanza della rete siglata dal centrocampista tedesco al 45’ di Juventus-Chievo, posticipo della 20ª giornata di Serie A TIM 2018/2019. La rete del parziale 2-0 su assist di Dybala, infatti, conquista un primato particolare nelle statistiche stagionali. La rete di Emre Can arriva dopo ben 28 passaggi consecutivi della formazione bianconera di Max Allegri. Un dato record, nessuna squadra ne ha effettuati di più in un azione per trovare la via del gol.

Per la prima rete del centrocampista tedesco vengono scomodate le statistiche a corredo della splendida azione bianconera giunta al 45′ del primo tempo. Si muovono un po’ tutti sul fronte offensivo, con Emre Can che scarica su Douglas Costa prima di riavviare il triangolo che porterà Dybala all’assist decisivo in area di rigore per il tedesco ex Liverpool che di piatto ha battuto Sorrentino bissando così il vantaggio della Vecchia Signora all’Allianz Stadium. Azione corale che ha visto la compagine torinese toccare il pallone 28 volte consecutivamente prima di mandare in gol il proprio centrocampista.