Emre Can polemico: «Negli ultimi mesi non mi sentivo più importante»

Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund, è intervenuto al termine del match contro l’Eintracht Francoforte. Ecco le parole dell’ex Juventus riportate da La Gazzetta dello Sport: «È bello avere finalmente la sensazione di essere importante. Negli ultimi mesi per me non era così, ora spero di continuare a percorrere questa strada. Se dietro riusciamo a essere stabili, possiamo raggiungere qualcosa di grande, perché in attacco siamo sempre pericolosi».