Entella in Serie B: Piacenza sorpassato all’ultima giornata 

La Virtus Entella è tornata in Serie B dopo solo un anno: decisiva è stata la sconfitta del Piacenza nell’ultima giornata di campionato

Ed ecco il secondo verdetto della Serie C. Insieme al Pordenone, il prossimo anno troveremo anche l’Entella in Serie B. La squadra ligure, a -2 dalla vetta ad una giornata dalla fine, è riuscita nell’impresa di vincere in casa contro la Carrarese e di superare il Piacenza in classifica.

Gli emiliani si sono infatti arrestati nella trasferta di Siena perdendo per 1-0. A causa di questa sconfitta, il Piacenza rimane beffato e dovrà affrontare ora i play-off per la promozione. L’Entella torna quindi in Serie B dopo solo un anno dalla retrocessione.