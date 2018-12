L’Equipe punta il dito contro Buffon: “Unico perdente”

Il quotidiano sportivo francese, l’Equipe, si accanisce su Buffon dopo la grande prestazione di squadra del PSG contro la Stella Rossa

In parallelo alla notte di Anfield che consegna il Napoli all’Europa League dopo una lotta serrata, il PSG affonda con un netto 4-1 il fanalino di coda del girone, la Stella Rossa che sul campo di casa aveva fatto soffrire sia i Reds che i Partenopei.

Una prova di grande spessore per la formazione di Tuchel, che oltre alla vittoria ha conquistato anche il primato nel girone e quindi l’accesso ad un ottavo di finale potenzialmente agevole. Difficile chiedere di più, eppure l’Equipe non sembra della stessa idea. Per il noto quotidiano francese una nota storta ci sarebbe e risponderebbe al nome di Gianluigi Buffon, ritenuto poco reattivo in occasione del gol di Gobeljic per il momentaneo 2-1. Il voto in pagella riservato all’ex bianconero è un 4 – l’equivalente di un 5 in Italia -, accompagnato ad un articolo polemico e provocatore “Buffon, unico perdente“. Nell’analisi, il quotidiano sottolinea come forse l’ex capitano della Nazionale Italiana cominci a sentire il peso dell’età: il prossimo 28 febbraio, infatti, il portiere compirà 41 anni.