La Juventus è pronta a sfidare il Real Madrid per Eriksen. I Blancos sono in pole ma i bianconeri non mollano la presa

Christian Eriksen può diventare un concreto obiettivo di mercato della Juventus. Il club bianconero sta per chiudere l’accordo con Aaron Ramsey dell’Arsenal e potrebbe pescare ancora una volta dalla Premier League, dimostrando la sua posizione di forza e il suo crescente appeal. Dopo l’ingaggio di Emre Can, strappato al Liverpool, e dopo il probabile arrivo di Ramsey, i bianconeri potrebbero provare a bussare alle porte del Tottenham per il centrocampista danese, considerato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo.

La Juve in estate potrebbe cedere Pjanic e potrebbe puntare su Eriksen o su Pogba. Al momento il Real Madrid appare in vantaggio nella corsa al danese, in scadenza di contratto nel 2020 e non intenzionato ad ascoltare, almeno per il momento, le proposte di rinnovo degli Spurs. I contatti sono partiti da tempo e sembra che siano stati proficui. La lotta è aperta perché c’è il Barcellona molto attivo negli ultimi tempi e perché c’è la Juve che monitora non da ora Eriksen. I bianconeri hanno un appeal diverso rispetto a qualche anno fa e sono pronti a sfidare le superpotenze spagnole.