Eriksen Juve: il peso del centrocampista nel sistema di Pochettino

La Juve studia Eriksen a parametro zero. Il danese è un centrocampista straordinario, come i suoi numeri confermano

Si parla di un interessamento della Juve per Eriksen, coi bianconeri che potrebbero prenderlo a parametro zero il prossimo anno. Il danese è fondamentale nella manovra del Tottenham, a seconda della situazione se sa aiutare l’impostazione o se farsi trovare qualche metro in avanti in zona di rifinitura.

Basti pensare che, tra i centrocampisti della Premier, Eriksen è quello che dal 2015-2016 è stato coinvolto in più gol, ben 82 (30 reti e 52 assist). Segna, fa segnare ed è cruciale nel palleggio delle sue squadre. Sarebbe un colpo straordinario.