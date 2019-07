Eriksen Real Madrid: il danese è un fuoriclasse nella rifinitura

Eriksen continua ad essere un desiderio dei principali top club, tra cui il Real Madrid. Il danese ha qualità incredibili

Continua a essere incerto il futuro di Christian Eriksen, col Real Madrid che sembra in pole sul danese. L’ex Ajax ha una sensibilità tattica fuori dal comune: a seconda della situazione, sa se abbassarsi vicino ai mediani o se invece farsi trovare tra le linee. In particolare, è un fuoriclasse nel far tirare in porta i compagni.

Christian Eriksen: Only Eden Hazard (182) has made more key passes than @ChrisEriksen8 (168) since the start of the 2017/18 Premier League season For more player stats — https://t.co/uKbjDPixvR pic.twitter.com/nVE4NAjbIC — WhoScored.com (@WhoScored) July 10, 2019

Eriksen ha effettuato ben 182 passaggi chiave in due stagioni, solo Eden Hazard ha fatto meglio di lui.