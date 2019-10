Esonero Andreazzoli: Guidolin in pole, ma Preziosi vuole Carrera

Andreazzoli verso l’esonero: Guidolin in pole dopo l’accordo di qualche settimana fa, ma Preziosi spera nel colpo Carrera

Ore di riflessione in casa Genoa. La sconfitta subita contro il Parma conduce Aurelio Andreazzoli verso l’esonero, inevitabile dopo le turbolenze delle ultime settimane. In pole c’è Francesco Guidolin, che aveva già un accordo con il club ligure per subentrare durante la sosta per le nazionali.

Il nome a sorpresa è quello di Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca, che ha incontrato il presidente del Genoa Enrico Preziosi a cena.