L’allenatore della Roma, Eusebio di Francesco pare sempre più in bilico. A conferma di ciò è la presenza di Paulo Sousa nella capitale

Paulo Sousa attende solamente la chiamata decisiva dalla dirigenza giallorossa. Il tecnico portoghese si trova infatti da qualche giorno in un famoso hotel del centro della capitale in attesa di sapere qualcosa in più sul suo futuro. Secondo poi le ultime indiscrezioni, l’ex allenatore della Fiorentina sarebbe stato annunciato nella giornata di oggi in caso di sconfitta contro il Genoa. Ma la vittoria di ieri sera ha temporaneamente “salvato” la panchina di Eusebio Di Francesco. L’attuale allenatore della Roma però continua a restare in bilico. Decisive saranno quindi le prossime partite prima della sosta di gennaio. Il portoghese, candidato da Franco Baldini, firmerebbe un contratto da un anno e mezzo per un totale di circa 3 milioni.