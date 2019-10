Esonero Giampaolo: ecco la decisione della dirigenza del Milan dopo una vittoria a Marassi che non ha generato entusiasmo

Non sempre una vittoria ti allunga la vita. I tre punti conquistati dal Milan a Marassi contro il Genoa, infatti, sembrano destinati a non incidere sul futuro di Giampaolo. Che sarà esonerato.

I dirigenti rossoneri – secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport – sarebbero furiosi con il tecnico per l’assenza di gioco e per la panchina inizialmente imposta a Leao e Paquetà. Nuovo tentativo per Spalletti in corso, con il pressing di Boban che sta dando qualche frutto dopo il rifiuto iniziale.