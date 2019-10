Esonero Giampaolo, oggi la separazione definitiva e il colloquio con la società rossonera

Giornata decisiva in casa Milan, che con molta probabilità oggi avrà un nuovo allenatore alla guida. Come riporta Sky Sport infatti la società avrebbe già comunicato a Giampaolo l’esonero e nella giornata di oggi ci sarà un incontro per definire il divorzio definitivo.

Al suo posto sale sempre di più la conferma di Pioli dopo i problemi riscontrati con Luciano Spalletti e la sua buonuscita con l’Inter.