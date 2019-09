Esonero Giampaolo: panchina a rischio, tre nomi per sostituirlo al Milan

Esonero Giampaolo: la panchina del tecnico del Milan è già a rischio, fondamentali le prossime due gare prima della pausa

La panchina di Marco Giampaolo è già a rischio: l’allenatore del Milan questa sera ha perso la terza gara in cinque partite aumentando così le profonde critiche rivolte intorno al suo progetto tecnico. Per quanto non sia stata presa concretamente in considerazione, al momento, un esonero le prossime due gare con la Fiorentina e poi quella con il Genoa saranno la prima grande ultima spiaggia della sua gestione.

Dopo la gara contro il Grifone infatti il Milan andrà incontro alla pausa, il momento migliore per eventualmente cambiare guida tecnica, lasciando così al nuovo allenatore maggiore tempo per preparare la gara successiva. Come questa mattina titola Il Corriere dello Sport tra i papabili sostituti ci sono Luciano Spalletti, Claudio Ranieri e il ritorno (difficile) di Gennaro Gattuso.