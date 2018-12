Esonero Spalletti: l’allenatore dell’Inter rischia tanto. Conte, Mourinho e Simeone i nomi per rimpiazzare il tecnico di Certaldo

Luciano Spalletti contro tutto e tutti. Il tecnico dell’Inter non rischia l’esonero immediato e, salvo sorprese, resterà alla guida del club nerazzurro almeno fino al termine della stagione. L’eliminazione dalla Champions League però può lasciare strascichi pesanti e il tecnico verrà giudicato in base ai risultati. Marotta ha ribadito la fiducia della società nei confronti dell’allenatore di Certaldo che ieri in conferenza stampa se l’è presa un po’ con tutti: il tecnico ha attaccato i giornalisti (non è una novità) e ha parlato di ‘rumore dei nemici’.

«Siamo usciti per differenza reti a 10 minuti dalla fine, quando al momento del sorteggio nessu­no ci dava una speranza. Per come si era messa dovevamo fare di più, ma non mi pare che sia il caso di demolirci. E invece vedo che la volontà è quella di demolire tutto quello che è sta­ to fatto in questo anno e mez­zo. Siamo a ­14 dalla Juve? Sia­mo partiti da ­-29, dal settimo posto» le parole del tecnico. A fine anno verranno tirate le somme. Simeone, Conte e Mourinho i primi nomi cerchiati in rosso sulla lista del nuovo amministratore delegato Beppe Marotta.