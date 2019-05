Esonero Spalletti, oggi la giornata del suo addio all’Inter

L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti verrà oggi tolto dal suo incarico di tecnico dei nerazzurri: si attende l’ufficialità del suo addio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oggi non sarà il giorno di Conte all’Inter, bensì quello che porterà all’esonero di Luciano Spalletti.

Il tecnico è legato per altri due anni di contratto, ma oggi arriverà la comunicazione del suo addio all’Inter. Il club ha scelto di far passare qualche ora in più dopo il lutto che ha colpito l’allenatore. Marotta ha già avuto modo di parlare telefonicamente col tecnico comunicazione che oggi la decisione verrà formalizzata.