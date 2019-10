Estonia Germania: Emre Can espulso dopo appena 14 minuti di gioco

Il centrocampista bianconero e della nazionale tedesca, Emre Can, è stato espulso dopo 14 minuti nel match contro l’Estonia

L’inizio di stagione di Emre Can con la maglia bianconera è stato tremendo. Poco spazio in campionato ed escluso da Sarri dalla lista Champions, con conseguente malumore del centrocampista ex Liverpool.

Ma anche in Nazionale Emre Can non se la passa bene. Nel match tra Estonia e Germania è stato espulso dopo appena 14 minuti di gioco. Si tratta dell’espulsione più veloce in una qualificazione agli Europei dai tempi di Davids che con la maglia dell’Olanda fu espulso al 13′ durante un match contro la Repubblica Ceca.