Eto’o: «A Barcellona vincere è un obbligo. Non si può fallire»

Samuel Eto’o, leggendario attaccante di Inter e e Barcellona, ricorda la pressione che si percepiva giocando al Camp Nou

Samuel Eto’o ha vestito alcune delle maglie dei top club d’Europa.L’attaccante camerunense ha ricordato a Gazzetta TV le responsabilità che gli gravavano addosso quando si è trasferito al Barcellona.

«Quando sono arrivato al Barcellona, la sensazione era quella che non potevo fallire. Il gruppo era pieno di campioni, vincere era un obbligo». Di certo con la casacca dei catalani non ha sfigurato, come testimoniano i 107 gol in 144 presenze.