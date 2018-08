La pay tv finlandese Ruutu trasmetterà le partite della Juventus per i prossimi 3 anni. Ronaldo sta contagiando proprio tutti…

Cristiano Ronaldo fenomeno globale. Anche la Finlandia è stata scossa dall’arrivo dell’asso portoghese alla Juventus. Per questo, la pay tv locale Ruutu ha deciso di acquisire i diritti per trasmettere tutte le gare dei bianconeri (a cui si aggiunge, ogni weekend, un altro match di cartello) per le prossime 3 stagioni.

La notizia ha davvero del singolare. Nel paese scandinavo, infatti, il calcio non è nemmeno lo sport più seguito: hockey sul ghiaccio e sci nordico gli rubano spesso e volentieri la scena, calamitando gli ascolti e le attenzioni di molti autoctoni appassionati di sport.

Questa piattaforma streaming, tuttavia, ha scelto il momento migliore per investire nel calcio italiano. Ora che il giocatore più forte del mondo gioca in serie a, lo spettacolo e il prestigio della nostra competizione sono cresciuti vertiginosamente. Risultato? Match della Juventus visibili a tutti, persino nella lontana Finlandia. Chi l’avrebbe mai detto…