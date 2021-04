Euro 2020, Raggi: «Europei a Roma grande segno di ripartenza»

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato dell’Europeo che si svolgerà anche a Roma, lanciando una frecciata alla Superlega

Parte oggi il tour della Coppa per Euro 2020: la partenza dal Campidoglio, centro nevralgico della Città Eterna. Infatti, la competizione internazionale verrà inaugurata proprio a Roma l’11 giugno 2021. Intervistata all’uscita dal comune dai microfoni di Sky Sport, anche la sindaca della Capitale Virginia Raggi ha voluto dire la sua sul torneo, grande segno di ripartenza per il calcio e per tutta la società.

«Arrivano gli Europei a Roma: è un grande evento sportivo e internazionale. Un grande segno di ripartenza per lo sport e per il turismo. Questo è il calcio che ci piace, altro che la Superleague. Questa competizione è un grande simbolo di ripartenza. Noi siamo qui molto contenti».