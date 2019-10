Europa Conference League: cos’è, come funziona, chi vi partecipa

Tutti i dettagli dell’Europa Conference League, la nuova competizione europea varata dall’UEFA che aprirà i battenti nel 2021

Non solo Champions League ed Europa League: a partire dalla stagione 2021/2022 in Europa si giocherà un terzo torneo calcistico continentale, che è stato ufficialmente denominato dall’UEFA Europa Conference League il 5 ottobre 2019. Il massimo organismo calcistico del Vecchio continente aveva preso la decisione di dar vita a una nuova competizione per club nel 2015, e nel dicembre 2018 aveva stabilito che quest’ultima sarebbe iniziata nel 2021.

Europa Conference League: cos’è?

L’Europa Conference League sarà la terza competizione europea per club in ordine di importanza dopo la Champions League e l’Europa League ed è stata pensata dall’UEFA per allargare la partecipazione alle Federazioni più in basso nel ranking, a quelle squadre eliminate nei preliminari di Champions League e nella fase a gironi di Europa League e alle formazioni delle Federazioni più in alto nel ranking che non riusciranno a qualificarsi per le prime due Coppe. La data di inizio ufficiale è stata fissata per la stagione 2021/2022.

Chi partecipa all’Europa Conference League?

Alla terza coppa europea partecipano 32 club di tutte le Federazioni calcistiche facenti capo all’UEFA. Il numero di squadre per Nazione varierà in base alla posizione dei Paesi nel Ranking UEFA.

Le Federazioni ai primi cinque posti nel ranking UEFA, che la fanno da padrone in Champions e in Europa League, dovranno accontentarsi di una sola squadra a testa. Per l’Italia dovrebbe dunque prendere parte alla competizione la 7ª classificata nel campionato di Serie A.

Le nazioni dal 6º al 15º e quelle dal 52º al 54º avranno due rappresentanti ciascuna, mentre tutte le altre ne avranno 3, ad eccezione del Lichtenstein in cui, esistendo solo la coppa nazionale, a partecipare sarà la vincitrice di quest’ultima.

Come funziona: la Formula

L’Europa Conference League si comporrà di turni preliminari in stile Champions League, di una fase a gironi e di una fase ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. I turni preliminari vedranno la suddivisione delle squadre nei percorsi “campioni” e “piazzate”. Nel primo competeranno le squadre eliminate nelle qualificazioni della Champions League.

Alla fase a gironi prenderanno parte complessivamente 32 squadre, che saranno suddivise in 8 gironi da 4 squadre. Le partite si giocheranno alle ore 19.00 e alle ore 21.00 del giovedì, dunque negli stessi orari dei match di Europa League.

Seguirà la fase ad eliminazione diretta, a cominciare dagli ottavi di finale, cui accederanno le prime classificate. Fra le due fasi ce ne sarà tuttavia una intermedia in cui le seconde classificate dell’Europa Conference affronteranno le terze classificate dei Gironi di Europa League per determinare le altre 8 partecipanti agli ottavi.

La squadra vincitrice dell’Europa Conference League oltre ad alzare al cielo il trofeo messo in palio dall’UEFA, conquisterà anche la qualificazione all’UEFA Europa League della stagione successiva.