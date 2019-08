Europa League, dolce pareggio per il Toro con lo Shakhtyor Soligorsk: ora l’esame decisivo con il Wolverhampton

Ferragosto in piena serenità per il Toro, sceso in campo a Minsk con l’obiettivo di difendere l’abbondante 5-0 dell’andata contro il morbido Shakhtyor Soligorsk. I granata hanno pareggiato per 1-1 in una partita dalle emozioni decisamente scarse.

Poco turnover per Mazzarri, che non rinuncia a Zaza nonostante la diffida. E che dal suo attaccante viene ripagato con il gol che sblocca il match. Allo scadere il pareggio bielorusso su rigore per un fallo in area causata da un’uscita fuori tempo di Sirigu. Ora l’esame degli spareggi, quello decisivo: di fronte il Wolverhampton.