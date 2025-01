Europa League, United e Tottenham cercano una vittoria per scacciare gli spettri della Premier League

Europa League, Manchester United e Tottenham alla ricerca di una vittoria per mettersi alle spalle la crisi in Premier League

Manchester United e Tottenham alla ricerca di una vittoria in Europa League che possa dare una svolta alla crisi che ha colpito le due squadre in campionato. Rispettivamente 12ª e 15ª in Premier League, sono tra le prime otto nel girone unico in Europa: potrebbe bastare un pareggio ma sia Amorim che Postecoglou non fanno calcoli: vincere per dare un segnale.

Due sfide per entrambe le squadre non così: i Red Devils vanno a Bucarest contro la Steaua, che è ottava e dovrà difendere con le unghie e con i denti per difendere l’ultimo posto disponibile per andare direttamente ai quarti. Amorim lascia Rashford in Inghilterra, ormai sempre più fuori dalla squadra. Teoricamente più abbordabile l’impegno degli Spurs, che ospitano l’Elfsborg: gli svedesi sono molto indietro in classifica, ma che hanno bisogno di una vittoria per confermarsi nei playoff e in più il tecnico australiano deve fare i conti con numerosissime assenze: Vicario, Romero, Udogie, Odobert, Johnson, Solanke, Werner, Maddison, Kinsky, Spence, Reguilon.