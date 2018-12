Scoppia l’ironia sul web per l’eliminazione del Milan dall’Europa League per mano dell’Olympiacos: nel mirino mister Gattuso

E’ terminata l’avventura in Europa League del Milan: costa cara la sconfitta per 3-1 patita al Pireo contro l’Olympiacos. La panchina di Gennaro Gattuso traballa, con i rossoneri nel mirino della critica per non aver superato un girone abbastanza abbordabile. E sui social dilaga l’ironia…

C’è chi paragona Ringhio ad Alessandro Borghese, con una classica citazione del programma 4 Ristoranti, e chi rivanga i mancati acquisti sul mercato (Milinkovic-Savic su tutti). Senza dimenticare i tifosi dell’Inter che si prendono la rivincita dopo gli sfottò di martedì sera