European Leagues contro Agnelli: «Non prendiamo ordini da lui!»

L’European Leagues risponde a muso duro ad Agnelli. Ecco la critica al presidente della Juventus e dell’Eca

Lars-Christer Olsson ha commentato la lettera di Andrea Agnelli riportata dall’Ansa. Il presidente della Juventus e dell’Eca ha invitato i club europei a non partecipare all’assemblea del 6-7 maggio a Madrid organizzata dall’European Leagues per discutere il futuro delle competizioni europee post 2024.

Ecco la risposta di Olsson, presidente dell’European Leagues:«Le nostre leghe e i loro club sono grandi abbastanza da formulare i propri giudizi senza prendere “ordini” dal presidente dell’Eca, Agnelli. Mi aspetto che molti club partecipino all’iniziativa di Madrid, così che possiate farvi la vostra idea basata su un dibattito aperto, inclusivo e trasparente. Negli ultimi dieci anni tutte le decisioni sullo sviluppo del calcio europeo per club sono state un affare privato fra Eca e Uefa, senza l’inclusione di altri stakeholder. Ora siamo davvero davanti a una nuova era, guidata dalla Uefa, per decisioni che riguardano le competizioni per club post 2024. Proprio per questo abbiamo invitato i club a Madrid per l’avvio di queste discussioni. Il meeting di Madrid è molto importante e daremo a tutti i club l’opportunità di esprimersi»