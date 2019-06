Belgio-Italia Under 21: terzo impegno per gli Azzurrini di Gigi Di Biagio nel Girone A della fase finale degli Europei 2019

L’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio sfida il Belgio dell’ex centrocampista dell’Udinese, Johan Walem, nella 3ª e ultima giornata del Girone A della fase finale degli Europei Under 21 con l’obiettivo di qualificarsi per le semifinali del torneo dopo il passo falso con la Polonia. Agli azzurrini servirà una vittoria e in contemporanea un successo della Spagna sui polacchi con uno o due goal di scarto per tagliare comunque il traguardo. Belgio-Italia Under 21: la partita si disputerà la sera di sabato 22 giugno alle ore 21.00 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Il terzo impegno degli Azzurrini sarà trasmesso in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 con collegamento a partire dalle ore 20.35. Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca della partita degli Azzurrini su Rai Radio1.

Belgio-Italia Under 21

Competizione: Europei Under 21 2019

Quando: sabato 22 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: Rai Radio1

Stadio: Mapei Stadium-Città del Tricolore (Reggio Emilia)



Le probabili formazioni

BELGIO UNDER 21 (4-2-3-1): Jackers; Cools, Faes, Cobbaut, De Norre; Heynen, Mangala; Lukebakio, Schrijvers, Mbenza; Leya Iseka. Ct. Walem

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Pellegrini, Mandragora, Barella; Chiesa, Cutrone, Kean. Ct. Di Biagio