Europei Under 21, alla scoperta dei pre convocati dell’Italia: Sandro Tonali

Europei Under 21, alla scoperta dei pre convocati dell’Italia: chi è Sandro Tonali

Si scrive Sandro Tonali e si legge promessa del calcio italiano. Il centrocampista classe 2000 del Brescia è uno dei talenti più luccicanti, nonché punto fermo, che il ct avrà con sé durante l’Europeo Under 21 in programma in Italia a partire dal 16 giugno. Dopo aver mosso i primi passi nella Scuola Calcio del Piacenza, Tonali passa al Brescia dove conclude il suo iter giovanile e, nell’agosto del 2017 debutta tra i professionisti in Serie B.

Nella stagione successiva il ragazzo di Lodi inizia a diventare protagonista nel campionato cadetto collezionando 19 presenze e 2 gol che gli valgono il premio di miglior giovane della Serie B. Ma è l’ultima annata a incoronare il regista delle Rondinelle tra i migliori talenti del panorama nostrano: 34 gettoni e la bellezza di 3 gol e 7 assist, fondamentale il suo contributo per la promozione in Serie A. Su di lui gli occhi dei top team italiani ed europei.