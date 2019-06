Europei Under 21, Ceballos uomo copertina. E l’Europa guarda interessata

Dani Ceballos si è preso la scena agli Europei Under 21. Sta trascinando la Spagna e ha stregato tanti squadre. Il Milan ci prova

Dani Ceballos è l’uomo copertina di questo inizio d’estate. I motivi sono plurimi: sta dando spettacolo nell’Europeo Under 21 ed è nel mirino di diverse squadre in ambio mercato. Anche nella gara contro la Polonia di ieri la sua firma non si è fatta attendere. Sta trascinando la Spagna a suon di reti e giocate di qualità, attirando in tal modo ancora di più tutti gli occhi su di sé.

Il giocatore ha totalmente stregato il Milan. I rossoneri vogliono provare fino in fondo a strapparlo al Real Madrid, pur consapevoli delle possibili difficoltà lungo il percorso. Perché i Blancos hanno investito fortemente su di lui, acquistandolo per quasi 20 milioni e facendogli siglare un contratto di sei anni. Spazio al prosieguo dell’Europeo, intanto. Poi partirà la caccia.