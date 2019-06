Europei Under 21, Francia-Romania 0-0: Italia eliminata

Il peggior incubo dell’Italia Under 21 si è avverato: Francia e Romania hanno pareggiato 0-0 e gli azzurri sono eliminati dagli Europei

È andata come non doveva andare, è andata nel modo peggiore per gli azzurri guidati da Di Biagio. Il destino dell’Italia Under 21 era legato alla gara tra Francia e Romania. Se fosse terminata in pareggio, gli azzurrini sarebbero stati eliminati, e così è stato. Il match è terminato 0-0.

Entrambe le squadre del gruppo C erano a 6 punti e con il pari salgono entrambe a 7 e si qualificano, una come prima e l’altra come migliore seconda. L’Italia, ferma a 6 punti, è eliminata dal torneo.