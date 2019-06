Europei Under 21, Spagna e Germania si giocano la finalissima

Europei Under 21, stasera la finale tra Spagna e Germania. Le Furie rosse appaiono favorite e possono contare su Fabian Ruiz

È arrivato l’atto finale dell’Europeo Under 21. Stasera, a Udine, Spagna e Germania si affronteranno per decretare il vincitore. Un match corretto per quello che si è visto in campo nelle ultime settimane, anche se ovviamente dispiace che l’Italia non abbia nemmeno potuto provare a raggiungerlo. Furie rosse che appaiono favoriti rispetto ai tedeschi.

La loro qualità in campo è misurabile a vista d’occhio, e i profili nel terreno di gioco hanno già molta esperienza nei rispettivi club. Si pensi a Ceballos, Vallejo e Fabian Ruiz. Il talento del Napoli ha utilizzato la kermesse per farsi vedere al mondo intero più di quanto non abbia fatto nella stagione in Italia. Un gioiello che De Laurentiis custodirà per bene.