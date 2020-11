Europeo, stadi e pubblico: quattro opzioni per la Uefa

Il 5 marzo la Uefa deciderà il piano per la presenza del pubblico negli stadi per il prossimo Europeo

Gli stadi del prossimo Europeo aperti al pubblico? La Uefa deciderà in merito non prima del 5 marzo, come rivela quest’oggi il quotidiano francese L’Equipe.

Sarebbero quattro gli scenari prospettati dalla Uefa: stadi aperti al 100% con la pandemia Covid sotto controllo; tra il 50 e il 100% in base all’andamento della situazione sanitaria; solo un terzo degli impianti occupati; infine, stadi a porte chiuse se la situazione coronavirus restasse critica.