Europeo U21, la designazione arbitrale per Italia-Spagna

Domani sera inizierà l’Europeo U21: l’Italia affronterà la Spagna nella prima gara del torneo. Ecco il fischietto del match

Tutto pronto per l’inaugurazione dell’Europeo U21. Domani sera l’Italia scenderà in campo contro la Spagna in una sfida che si prospetta ricca di emozioni.

La Uefa ha ufficializzato l’arbitro della gara tra azzurri e spagnoli. A dirigere la sfida di Bologna sarà l’olandese Serdar Gozubuyuk. Gli assistenti saranno Charles Schaap e Jan de Vries. Al Var ci sarà Jochem Kamphuis.