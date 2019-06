Europeo Under 21: i gioielli che Mancini presterà a Di Biagio

Europeo Under 21: tutti i gioielli che Mancini presterà a Di Biagio per la manifestazione continentale che si terrà in Italia

Inizierà il 16 giugno l’avventura dell’Italia all’Europeo di casa che gli azzurrini Di Biagio puntano – come già annunciato – a vincere. Il ct avrà a disposizione alcuni dei ragazzi terribili di Mancini, convocati in Nazionale maggiore per opportunità ma potenzialmente arruolabili.

Si va dal gioiellino del Brescia Sandro Tonali, già chiamato dal Mancio nella selezione dei grandi e reduce dalla promozione in Serie A, ai titolari Moise Kean, Nicolò Zaniolo, Federico Chiesa e Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini convocati anche per le ultime sfide valide per la qualificazione all’Europeo contro Grecia e Bosnia.