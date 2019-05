Europeo Under 21, Rocco Hunt canterà la canzone dell’Italia: il rapper sarà autore della traccia che accompagnerà gli azzurrini

Come riportato dall’ANSA martedì 21 maggio a Milano sarà presentato a Milano “Benvenuti in Italy“, il singolo di Rocco Hunt che accompagnerà il cammino degli Azzurrini agli Europei Under 21 del prossimo giugno.

Ospiti dell’evento saranno Gabriele Gravina, presidente della FIGC e Luigi Di Biagio, tecnico degli azzurrini. La manifestazione continentale è in programma dal 16 al 30 giugno e vede la l’Italia tra le assolute favorite.