Everton Kean, l’allenatore Silva: «Ecco quando sarà titolare»

Everton Kean, l’allenatore Marco Silva catechizza l’italiano: «Partirà titolare quando mi mostrerà di essere pronto»

La scintilla tra la Premier League e Moise Kean non è ancora scattata del tutto. Solo qualche spezzone per l’italiano che non ha ancora pienamente convinto il tecnico Marco Silva. Proprio l’allenatore ha parlato della sua situazione:

«È un giocatore di qualità, ma dobbiamo dargli il tempo di mostrarsi come vogliamo noi, come lo desideriamo. Non è partito ancora titolare? Lo farà quando in allenamento mi mostrerà di essere pronto e di essere migliore degli altri».