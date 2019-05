Il noto conduttore televisivo e volto di Striscia La Notizia, Ezio Greggio, ha punzecchiato Balotelli in merito alla questione Messi-Ronaldo – FOTO

Dopo la partita dell’andata al Camp Nou tra Barcellona e Liverpool, vinta dai padroni di casa per 3-0 grazie ad una doppietta di Messi, Mario Balotelli aveva celebrato la Pulce su Instagram. SuperMario aveva invitato i propri follower a non paragonare Messi a CR7. Tuttavia, dopo la partita di ieri sera, nella quale Messi è rimasto decisamente in ombra, Ezio Greggio, ha lanciato una frecciatina a Balotelli. Il noto conduttore televisivo ha twittato: «Liverpool fantastico: a quelli del Barcellona li ha “ Messi “ al tappeto! Cosa dicevi @FinallyMario … non sento bene…».

Greggio si è poi ripetuto anche su Instagram: «Liverpool 4 – Barcellona 0 … ma Balotelli non aveva detto che… ma… Mario puoi ripetere? 😂😂😂 @cristiano N.1 . Due grandi giocatori ma non cambierei mai CR7 con Messi. Quanto è bello e imprevedibile il calcio…».

L’attaccante del Marsiglia ha però risposto alla provocazione indirettamente pubblicando una stories nella quale spiegava che: «Messi rimane un giocatore non di questo pianeta malgrado la brutta e difficilissima partita di questa sera. Ronaldo rimane il giocatore più forte di questo pianeta malgrado non aver giocato la semifinale.. il resto sono solo chiacchiere insensate e cattiverie. Non si può prendere in giro o dire cattiverie contro questi due per una partita giocata male o una qualificazione mancata o una sconfitta…sarebbe da pazzi. Good night».