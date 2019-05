Faggiano: «Quando ero al Bari stavo per prendere James Rodriguez»

Clamorosa rivelazione di Faggiano, ds del Parma con un passato al Bari: James Rodriguez poteva essere del club pugliese

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha rivelato un particolare retroscena legato al suo passato al Bari, dove era capo osservatore. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il dirigente ha dichiarato di essere stato vicino a James Rodriguez.

JAMES RODRIGUEZ E PASTORE – «James Rodriguez poteva essere del Bari in comproprietà con la Juve ma non se ne fece nulla per esigenze di bilancio. Ero andato a vedere anche Pastore, ma il Palermo era già a buon punto».