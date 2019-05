Faggiano: «Inglese? Possiamo riscattarlo a 25 milioni ma…»

Il ds del Parma Daniele Faggiano parla della stagione del Parma, di mercato e nello specifico del futuro di Roberto Inglese

Intervistato da Radio Crc, Daniele Faggiano ha fatto il punto sulla stagione del Parma: «La possibilità di andare in Europa l’avete vista solo voi giornalisti. Il Parma è una neopromossa e ad inizio anno i bookmakers ci davano per spacciati. Non ci aspettavamo tanti infortuni, specialmente in turni infrasettimanali e altri eventi sfortunati, ma andiamo avanti. Il Parma deve pensare a consolidarsi: l’anno prossimo prima la salvezza, poi ben venga se arriva qualcosa in più».

INGLESE – «Abbiamo la possibilità di riscattarlo a 25 milioni: è una situazione particolare, avevo prima fatto un tipo di contratto, poi l’ho dovuto cambiare. E’ stato sfortunato perché merita tanto – e siamo stati sfortunati anche noi che non abbiamo potuto usufruirne al massimo. A quelle cifre per noi è impossibile riscattarlo, proverò a contrattare».

SEPE – «Su Sepe vedremo, ora pensiamo a finire il campionato nel migliore dei modi, poi ci prenderemo una settimana di pausa e penseremo al mercato».