Famiglia Lozano innamorata di Napoli, aspetta solo l’ok definitivo di Raiola

Il messicano è sempre più vicino al Napoli. Raiola non ha trattative concrete con altri club e a casa Lozano già ci si immagina vestiti d’azzurro

E’ stato così sin dall’inverno e continua ad esserlo tutt’ora: Hirving Lozano è il primo obiettivo di mercato per l’attacco del Napoli. L’operazione non è chiusa, manca ancora qualcosa, ma Raiola è al lavoro per riuscirci e quando hai un alleato così sei già ben oltre la metà dell’opera.

Dal canto suo, El Chucky, si gode le vacanze non avendo potuto prender parte alla Copa Oro a causa dell’infortunio al ginocchio rivelatosi più fastidioso del previsto. Il calciatore sa di avere probabilmente uno dei migliori agenti al mondo e ha delegato il suo destino nelle mani di Raiola, da cui aspetterà notizie quando la situazione sarà definita. E’ bene sottolineare che, secondo quanto raccolto da Calcio News 24, in questo momento il giocatore è al corrente che l’unica trattativa reale in piedi per il suo futuro è quella con il Napoli. Per il resto rumors e interessamenti senza basi solide. La famiglia conosce già la città, apprezza la pizza e il babà, ha visitato Capri, Sorrento e Pompei e, come spesso accade, si è innamorata di tutto ciò. In questo momento a casa Lozano, l’unica maglia con che ci si immagina di poter vedere indosso al Chucky per l’anno prossimo, è quella azzurra. Ci si aspetta dunque che da un momento all’altro il telefono squilli e Raiola comunichi che l’operazione è completata.

L’intesa finale sui numeri e i dettagli non sembra essere un ostacolo, c’è la volontà di Hirving, quella di Mino e una grande cifra in ballo per il PSV. Il grosso è stato fatto.