Fekir è molto vicino al Real Betis. Sarebbe un trasferimento sorprendente, visto che il francese pareva destinato a un top club

Tra le operazioni più sorprendenti di questa sessione di mercato c’è il probabile passaggio di Nabil Fekir al Real Betis. Il talento del Lione l’anno scorso sembrava a un passo dal Liverpool, mentre oggi finirebbe in un club di seconda fascia della Liga.

Rispetto all’ala dribblomane di inizio carriera, Fekir si è evoluto molto tatticamente (anche a causa degli infortuni). Oggi è una seconda punta/trequartista che oscilla tra le linee e partecipa al palleggio in tante zone del campo. Senza più l’esplosività di qualche anno fa, è cresciuto molto nelle letture e nella rifinitura (fa parecchi assist). Certo, ci sono incognite fisiche: forse per questo non è finito in un top club.