Felipe Melo: «Messi? Si può fermare solo prendendolo a calci»

Felipe Melo esalta le qualità di Lionel Messi, svelando la “tattica” adoperata da lui e i suoi compagni per contenere l’argentino

L’ex giocatore dell’Inter Felipe Melo ha ricordato ai microfoni di Tyc Sport Lionel Messi e l’ultimo incrocio in campo con le maglie delle rispettive nazionali. Ecco le parole del verdeoro sul campione del Barcellona.

«Messi è un giocatore unico, il miglior giocatore della storia. Quando ci abbiamo giocato contro dovevamo prenderlo a calci a rotazione, uno alla volta: non per fargli male, ma per infastidirlo e fargli perdere il ritmo. Solo così può essere fermato».