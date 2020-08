Ferran Torres e il passaggio al City: «Sto imparando l’inglese»

Ferran Torres al Manchester City: le parole dell’attaccante del Valencia, promesso sposo dei Citizens ed ex obiettivo della Juve

Ferran Torres, attaccante del Valencia, ha rilasciato un’intervista alla BBC, parlando così del suo imminente passaggio al Manchester City. Le dichiarazioni del classe 2000, a lungo inseguito anche dalla Juve.

FERRAN TORRES – «Sto imparando l’inglese perché l’inglese è essenziale in qualsiasi parte del mondo. Come calciatore sono ambizioso, vogliono sempre vincere e vincere. Col passare del tempo ritieni di essere più preparato e vuoi affrontare sfide maggiori, sperimentare un cambiamento. Quindi sì, sono pronto ad affrontare quella sfida più grande. Penso sempre dentro di me che sono il migliore e voglio continuare a migliorare e lavorare per diventarlo. Se non pensi di essere il migliore, nessuno lo farà».