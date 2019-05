Ferrara, consiglio ad Insigne: «Si faccia scivolare addosso le critiche»

Ciro Ferrara ha voluto dare un consiglio a Lorenzo Insigne, quest’anno molto criticato dai tifosi del Napoli. Le parole dell’ex calciatore

La stagione di Lorenzo Insigne non è stata facile. Il giocatore, quest’anno ha avuto un rapporto travagliato con i tifosi del Napoli. Proprio di questo ha parlato l’ex azzurro Ciro Ferrara ai microfoni de Il Mattino.

«Lorenzo scelga la strada che ritiene più giusta per sé stesso, ma si faccia scivolare addosso le critiche che a Napoli fanno ancora più male. Gli consiglio di continuare a comportarsi da professionista, ha tanto da trasmettere, sa come si fa» ha dichiarato l’ex calciatore.