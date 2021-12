Ferré: «Pallone d’Oro? Ho votato Lewandowski, ma Messi merita»

Il Capo Redattore di France Football svela i suoi vuoti per il Pallone d’Oro 2021, assegnato lunedì sera a Lionel Messi

Ai microfoni di Watson, Pascal Ferré, Capo Redattore di France Football, è tornato a parlare del Pallone d’Oro assegnato a Messi.

DICHIARAZIONI – «Il Pallone d’Oro si basa su un sistema democratico. Ci sono 170 giurati e hanno deciso di votare per Messi. Io personalmente non ho messo Messi al primo posto. Ho scelto Lewandowski ma penso che anche Messi meriti il ​​Pallone d’Oro. Quello che ha detto Messi è stato carino e intelligente. Penso che non dobbiamo prendere una decisione rapidamente. Possiamo pensarci e dovremmo allo stesso tempo rispettare la storia del Pallone d’Oro, che si basa sulle elezioni. Non possiamo essere sicuri che Lewandowski avrebbe vinto il Pallone d’Oro l’anno scorso. Non possiamo saperlo perché non ci sono state votazioni. Ma dobbiamo essere onesti: avrebbe avuto grandi possibilità».