Ferrero: «Verità per il Ponte Morandi, il tempo non curerà le ferite»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ricorda la tragedia del Ponte Morandi, avvenuta a Genova un anno fa

Genova piange il Ponte Morandi, un anno dopo il crollo che ha provocato la morte di 43 persone. Tante personalità del mondo dello sport hanno ricordato la tragedia: tra queste Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria.

«Il tempo non potrà mai curare le ferite di chi ha perso affetti, futuro, passato, speranze. La Giustizia dovrà dare una risposta seria per cancellare ogni dubbio. Verità per Ponte Morandi» si legge nel Tweet del presidente blucerchiato.