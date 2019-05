Ferri su Inter-Empoli: «San Siro deve essere dodicesimo uomo». Così l’ex nerazzurro sulla sfida che incrocia salvezza e Champions

Intervistato da SportMediaset, Riccardo Ferri ha parlato in avvicinamento a Inter-Empoli.

Le sue parole: «Lotta Champions così serrata? Nessuno se lo aspettava, avevamo detto che era un campionato scontato ma è lo stato solo per lo scudetto. La situazione dell’Inter era inaspettata perché poteva chiudere la questione con anticipo. Io sono fiducioso, giocando in casa l’Inter può contare sul dodicesimo uomo in campo»