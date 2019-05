Festa scudetto Juve: il programma della premiazione che avverrà allo Stadium al termine della sfida con l’Atalanta. Lo svolgimento

La Juventus è pronta a festeggiare il proprio ottavo scudetto consecutivo, lo farà insieme ai propri tifosi, domenica sera allo Stadium, al termine della sfida in programma contro l’Atalanta alle 20.30.

Con una notta ufficiale la Lega Serie A ha descritto il procedimento con cui avverrà la premiazione, ecco un estratto della nota.

IL COMUNICATO – «Domenica tutti i calciatori della Juventus saranno invitati al centro del campo per ricevere la medaglia d’oro di Campione d’Italia, con uno spettacolare gioco di luci a fare da cornice. Lungo la passerella che, dagli spogliatoi, porterà i calciatori sul palco, saranno schierati 20 bambini, che indosseranno le divise ufficiali di tutte le squadre della Serie A TIM 2018-2019. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sarà invitato a festeggiare lo scudetto insieme ai suoi calciatori e precederà il capitano, Giorgio Chiellini, che salirà sul palco per ultimo per alzare la Coppa consegnata dal Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, dall’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e da Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM.La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta televisiva da SKY, DAZN, RAI e Juventus TV».